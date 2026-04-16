Два ветерана «Юты» заявили о желании остаться в команде

Центровые «Юты Джаз» Юсуф Нуркич и Кевин Лав хотят продолжить выступления за команду в сезоне-2026/2027. Их будущее в Юте, скорее всего, станет зависеть от ценовых решений клуба на рынке свободных агентов.

«Ключевыми свободными агентами для «Джаз» станут Юсуф Нуркич и Кевин Лав. Оба хотят остаться в Юте, но решающим фактором, скорее всего, станет цена», — сообщает Deseret News.

31-летний Нуркич провёл свой первый сезон в Юте, сыграв 41 матч и набирая в среднем 10,9 очка, 10,4 подбора и 4,8 передачи за встречу. 37-летний Лав в 37 матчах регулярного чемпионата в среднем за игру набирал 6,7 очка и 5,8 подбора.