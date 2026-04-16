Баскетбол Новости

«Я взволнован. Хочу сделать сальто назад». Деандре Эйтон — о первом матче плей-офф

Багамский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Деандре Эйтон поделился ожиданиями от своего дебютного матча в плей-офф за калифорнийский клуб. Первая встреча серии с «Хьюстон Рокетс» состоится в ночь на воскресенье.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Хьюстон Рокетс
«Думаешь об атмосфере, о болельщиках, о первой игре за «Лейкерс» в плей-офф. Поэтому я просто пытаюсь найти время, чтобы собраться и расслабиться. Я уже был здесь раньше, но я действительно взволнован. Хочу сделать сальто назад. Я играю в пурпурно-золотой форме и просто хочу выкладываться по полной, чтобы помогать команде побеждать», — цитирует Эйтона Basket News.

В регулярном чемпионате центровой «Лейкерс» провёл 72 матча, набирая в среднем 12,5 очка и 8,0 подбора за игру.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
