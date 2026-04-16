«Спросите об этом НБА, а не меня». Кавай Леонард — о расследовании по делу Aspiration

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в интервью после поражения в плей-ин заявил, что не зацикливается на расследовании НБА по поводу его предполагаемого контракта с компанией Aspiration.

«Я никогда не думал об этом слишком много, кроме как когда задают вопросы. Вы должны спросить НБА, а не меня. Я не тот, кто проводит расследования. Думаю, мы будем чисты. Я не переживаю об этом», — цитирует Леонарда журналист ESPN Рамона Шелбурн.

Напомним, Леонард и «Клипперс» находятся под следствием НБА по делу о возможном нарушении потолка зарплат. В случае аннулирования контракта игрок может стать доступен для других команд, включая «Голден Стэйт», который нуждается в усилении после потери Джимми Батлера.