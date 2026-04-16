Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
«Спросите об этом НБА, а не меня». Кавай Леонард — о расследовании по делу Aspiration

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард в интервью после поражения в плей-ин заявил, что не зацикливается на расследовании НБА по поводу его предполагаемого контракта с компанией Aspiration.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
16 апреля 2026, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
121 : 126
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Матурин - 23, Леонард - 21, Гарлэнд - 21, Лопес - 17, Джонс - 13, Коллинз - 11, Данн - 7, Миллер - 5, Сандерс - 3, Богданович, Кристи, Джексон, Батюм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 35, Порзингис - 20, Сантос - 20, Подзиемски - 17, Хорфорд - 14, Мелтон - 7, Грин - 7, Пэйтон II - 6, Ричард, Бэсси, Карри, Спенсер

«Я никогда не думал об этом слишком много, кроме как когда задают вопросы. Вы должны спросить НБА, а не меня. Я не тот, кто проводит расследования. Думаю, мы будем чисты. Я не переживаю об этом», — цитирует Леонарда журналист ESPN Рамона Шелбурн.

Напомним, Леонард и «Клипперс» находятся под следствием НБА по делу о возможном нарушении потолка зарплат. В случае аннулирования контракта игрок может стать доступен для других команд, включая «Голден Стэйт», который нуждается в усилении после потери Джимми Батлера.

