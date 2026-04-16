Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА удовлетворила апелляцию Дончича, сделав его претендентом на награды по итогам сезона

НБА удовлетворила апелляцию Дончича, сделав его претендентом на награды по итогам сезона
Комментарии

Лига и профсоюз игроков НБА удовлетворили апелляцию разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича по правилу 65 игр.

Дончич пропустил две игры в декабре из-за отъезда, связанного с рождением ребёнка. В итоге словенец провёл 64 матча в регулярном чемпионате, после чего в начале апреля получил травму. Благодаря решению лиги разыгрывающий сохранил право претендовать на все индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026, включая звание MVP и попадание в символические сборные.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Дончич набрал суммарно 2143 очка. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android