НБА удовлетворила апелляцию Дончича, сделав его претендентом на награды по итогам сезона

Лига и профсоюз игроков НБА удовлетворили апелляцию разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича по правилу 65 игр.

Дончич пропустил две игры в декабре из-за отъезда, связанного с рождением ребёнка. В итоге словенец провёл 64 матча в регулярном чемпионате, после чего в начале апреля получил травму. Благодаря решению лиги разыгрывающий сохранил право претендовать на все индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026, включая звание MVP и попадание в символические сборные.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Дончич набрал суммарно 2143 очка. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка.