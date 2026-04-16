Дончич поблагодарил НБА и профсоюз за возможность претендовать на награды по итогам сезона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич выступил с заявлением после того, как лига и профсоюз игроков удовлетворили его апелляцию по правилу 65 матчей, вернув ему право претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026.

«Я благодарен профсоюзу игроков НБА за то, что они выступили от моего имени, и НБА — за справедливое решение. Для меня было очень важно присутствовать при рождении моей дочери в декабре, и я ценю, что Марк, Джини, Роб, Джей Джей и вся организация «Лейкерс» полностью поддерживали меня и разрешили мне уехать, чтобы быть там. Этот сезон был для меня особенным из-за того, чего мы с моими товарищами по команде смогли достичь, и для меня большая честь иметь возможность претендовать на награды лиги по итогам сезона», — написал Дончич на своей странице в социальной сети Х.