НБА удовлетворила апелляцию Каннингема, несмотря на невыполнение правила 65 игр

НБА и профсоюз игроков удовлетворили апелляцию разыгрывающего «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема по правилу 65 матчей, сделав его претендентом на индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026.

Каннингем провёл 64 игры, пропустив остаток сезона из-за коллапса лёгкого, диагностированного 17 марта. Лига и профсоюз согласились, что с учётом совокупности обстоятельств игрок имеет право претендовать на награды в соответствии с положением об экстраординарных обстоятельствах в коллективном соглашении.

В регулярном чемпионате Каннингем помог «Пистонс» занять первое место в Восточной конференции, набирая в среднем 23,9 очка, 9,9 передачи и 5,6 подбора за игру.