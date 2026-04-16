Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА удовлетворила апелляцию Каннингема, несмотря на невыполнение правила 65 игр

Комментарии

НБА и профсоюз игроков удовлетворили апелляцию разыгрывающего «Детройт Пистонс» Кейда Каннингема по правилу 65 матчей, сделав его претендентом на индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026.

Каннингем провёл 64 игры, пропустив остаток сезона из-за коллапса лёгкого, диагностированного 17 марта. Лига и профсоюз согласились, что с учётом совокупности обстоятельств игрок имеет право претендовать на награды в соответствии с положением об экстраординарных обстоятельствах в коллективном соглашении.

В регулярном чемпионате Каннингем помог «Пистонс» занять первое место в Восточной конференции, набирая в среднем 23,9 очка, 9,9 передачи и 5,6 подбора за игру.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android