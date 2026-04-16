ЦСКА дома победил «Пари НН» в Единой лиге. У армейцев восемь побед кряду

В четверг, 16 апреля, в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Хозяева площадки со счётом 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19) одержали уверенную победу.

В составе хозяев отличился американский форвард разыгрывающий Каспер Уэйр, на его счету 19 очков, один подбор и три передачи при коэффициенте эффективности «+15». Разыгрывающий Мело Тримбл набрал 17 очков и сделал три подбора при коэффициенте эффективности «+23».

В составе гостей отличился Норберт Лукач, в активе которого 23 очка, четыре подбора и два перехвата при коэффициенте эффективности «+27».