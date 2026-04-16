ЦСКА — «Пари НН», результат матча 16 апреля 2026, счет 108:91, Единая лига ВТБ — 2025/2026

ЦСКА дома победил «Пари НН» в Единой лиге. У армейцев восемь побед кряду
В четверг, 16 апреля, в Москве состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в рамках которого местный ЦСКА принимал «Нижний Новгород». Хозяева площадки со счётом 108:91 (34:15, 30:36, 26:21, 18:19) одержали уверенную победу.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 апреля 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
108 : 91
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
ЦСКА: Уэйр - 19, Тримбл - 17, Руженцев - 14, Антонов - 12, Астапкович - 11, Ухов - 9, Жан-Шарль - 9, Карпенко - 6, Чадов - 4, Зайцев - 3, Митрович - 3, Ганькевич - 1
Пари Нижний Новгород: Лукач - 23, Карпенков - 21, Ключенков - 20, Шендеров - 10, Платонов - 7, Лавренов - 6, Зоткин - 4, Буринский, Якушин, Хоменко

В составе хозяев отличился американский форвард разыгрывающий Каспер Уэйр, на его счету 19 очков, один подбор и три передачи при коэффициенте эффективности «+15». Разыгрывающий Мело Тримбл набрал 17 очков и сделал три подбора при коэффициенте эффективности «+23».

В составе гостей отличился Норберт Лукач, в активе которого 23 очка, четыре подбора и два перехвата при коэффициенте эффективности «+27».

