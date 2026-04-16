Единая лига: результаты матчей 16 апреля

В четверг, 16 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Баскетбол. Единая лига. Результат встречи на 16 апреля:

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 108:91.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 35 побед при трёх поражениях в 38 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС — 31 победа и семь поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед при 11 поражениях в 39 играх.