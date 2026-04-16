Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Дончич и Джокович присутствуют на матче «Реала» и «Црвены Звезды» в Евролиге

Дончич и Джокович присутствуют на матче «Реала» и «Црвены Звезды» в Евролиге
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и легендарный сербский теннисист Новак Джокович посетили матч регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и белградской «Црвеной Звездой», который проходит в эти минуты в Мадриде.

Евролига . Регулярный чемпионат. 38-й тур
16 апреля 2026, четверг. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
3-я четверть
62 : 46
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Батлер, Картер, Калинич, Добрич, Риверо, Изунду, Боломбой, Нвора, Оджелей, Монеке

Фото: Скриншот из трансляции

Напомним, Дончич — бывший игрок «Реала», в составе которого выиграл Евролигу в 2018 году и был признан MVP турнира. Джокович, в свою очередь, является известным болельщиком «Црвены Звезды» и часто появляется на её матчах.

Сейчас Дончич находится в Испании, где продолжает восстановление после растяжения задней поверхности бедра второй степени, полученного в начале апреля.

