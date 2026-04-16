Дончич и Джокович присутствуют на матче «Реала» и «Црвены Звезды» в Евролиге

Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич и легендарный сербский теннисист Новак Джокович посетили матч регулярного чемпионата Евролиги между мадридским «Реалом» и белградской «Црвеной Звездой», который проходит в эти минуты в Мадриде.

Напомним, Дончич — бывший игрок «Реала», в составе которого выиграл Евролигу в 2018 году и был признан MVP турнира. Джокович, в свою очередь, является известным болельщиком «Црвены Звезды» и часто появляется на её матчах.

Сейчас Дончич находится в Испании, где продолжает восстановление после растяжения задней поверхности бедра второй степени, полученного в начале апреля.