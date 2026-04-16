Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 16 апреля, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей на 16 апреля
Комментарии

В четверг, 16 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига. Результаты встреч на 16 апреля:

АСВЕЛ — «Фенербахче» — 76:81;

«Маккаби» — «Виртус» — 85:89;

«Олимпиакос» — «Олимпия» — 85:76;

«Партизан» — «Баскония» — 91:79;

«Реал» — «Црвена Звезда» — 103:82.

Турнирную таблицу Евролиги возглавляет греческий «Олимпиакос», который одержал 26 побед и потерпел 12 поражений. На втором месте располагается испанская «Валенсия» с балансом 24 победы и 13 поражений. Третью строчку занимает мадридский «Реал». Испанский клуб одержал 24 победы и потерпел 14 поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
НБА, ФИБА и Евролига. Как три гиганта могут изменить европейский баскетбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android