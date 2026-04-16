Евролига: результаты матчей на 16 апреля

В четверг, 16 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига. Результаты встреч на 16 апреля:

АСВЕЛ — «Фенербахче» — 76:81;

«Маккаби» — «Виртус» — 85:89;

«Олимпиакос» — «Олимпия» — 85:76;

«Партизан» — «Баскония» — 91:79;

«Реал» — «Црвена Звезда» — 103:82.

Турнирную таблицу Евролиги возглавляет греческий «Олимпиакос», который одержал 26 побед и потерпел 12 поражений. На втором месте располагается испанская «Валенсия» с балансом 24 победы и 13 поражений. Третью строчку занимает мадридский «Реал». Испанский клуб одержал 24 победы и потерпел 14 поражений.