«Олимпиакос» стал победителем регулярного чемпионата Евролиги во второй раз подряд

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» финишировал на первом месте по итогам регулярного сезона Евролиги-2025/2026. Команда Георгиоса Барцокаса одержала домашнюю победу над «Олимпией» со счётом 85:76. Теперь в активе греческой команды 26 побед в 38 встречах. Это клубный рекорд по количеству побед в одном сезоне Евролиги.

В прошлом сезоне «Олимпиакос» также занял первое место в регулярном чемпионате, однако тогда его результат составил 24 победы при 10 поражениях.

Соперник греческой команды в плей-офф определится после игр стадии плей-ин. Отметим, что первый матч 1/4 финала состоится на площадке греческого клуба благодаря первому посеву.