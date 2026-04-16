Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» стал победителем регулярного чемпионата Евролиги во второй раз подряд

«Олимпиакос» стал победителем регулярного чемпионата Евролиги во второй раз подряд
Комментарии

Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» финишировал на первом месте по итогам регулярного сезона Евролиги-2025/2026. Команда Георгиоса Барцокаса одержала домашнюю победу над «Олимпией» со счётом 85:76. Теперь в активе греческой команды 26 побед в 38 встречах. Это клубный рекорд по количеству побед в одном сезоне Евролиги.

Евролига . Регулярный чемпионат. 38-й тур
16 апреля 2026, четверг. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
85 : 76
Олимпия
Милан, Италия
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Фалль, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Джозеф, Холл, Маккиссик, Фурнье
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Диоп, Шилдс, Небо, Данстон, Сестина

В прошлом сезоне «Олимпиакос» также занял первое место в регулярном чемпионате, однако тогда его результат составил 24 победы при 10 поражениях.

Соперник греческой команды в плей-офф определится после игр стадии плей-ин. Отметим, что первый матч 1/4 финала состоится на площадке греческого клуба благодаря первому посеву.

