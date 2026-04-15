Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времён Дюранта

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал победителем голосования за награду Magic Johnson Award по итогам сезона-2025/2026. Премия названа в честь легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона.

Награда вручается игроку, сочетающему выдающуюся игру на площадке с уважительным отношением к СМИ и болельщикам.

«Виктор полностью воплощает дух этой награды — как суперзвезда, которая столь же вдумчива вне площадки, сколь доминирует на ней», — заявил президент PBWA Говард Бек.

Вембаньяма стал первым игроком «Спёрс», удостоенным этой награды, и самым молодым лауреатом с 2011 года, когда её выиграл Кевин Дюрант (также в 22 года).