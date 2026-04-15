Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времён Дюранта

Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времён Дюранта
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма стал победителем голосования за награду Magic Johnson Award по итогам сезона-2025/2026. Премия названа в честь легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона.

Награда вручается игроку, сочетающему выдающуюся игру на площадке с уважительным отношением к СМИ и болельщикам.

«Виктор полностью воплощает дух этой награды — как суперзвезда, которая столь же вдумчива вне площадки, сколь доминирует на ней», — заявил президент PBWA Говард Бек.

Вембаньяма стал первым игроком «Спёрс», удостоенным этой награды, и самым молодым лауреатом с 2011 года, когда её выиграл Кевин Дюрант (также в 22 года).

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android