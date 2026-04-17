Евролига: расписание матчей заключительного дня регулярки на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоятся матчи заключительного 38-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть пять игр. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 17 апреля:

20:00 мск — «Жальгирис» — «Париж»;

20:30 мск — «Монако» — «Хапоэль» Тель-Авив;

21:00 мск — «Дубай» — «Валенсия»;

21:15 мск — «Панатинаикос» — «Анадолу Эфес»;

21:30 мск — «Барселона» — «Бавария».

Победителем регулярного чемпионата по итогам вчерашних игр стал греческий «Олимпиакос», который второй год подряд становится сильнейшим в этой стадии турнира.