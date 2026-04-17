«Реал Мадрид» отреагировал на появление Дончича и Джоковича на матче с «Црвеной Звездой»

Испанский клуб «Реал Мадрид» отреагировал на появление словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и сербского теннисиста Новака Джоковича на матче с «Црвеной Звездой» (103:82).

«Столько таланта на одном фото», — написал клуб на своей странице в социальной сети X.

Дончич считается одним из лучших игроков своего поколения: он становился чемпионом Евролиги в сезоне-2017/2018, был признан MVP турнира и «Финала четырёх», а также пять раз участвовал в Матче всех звёзд НБА и входил в первую символическую сборную лиги. В НБА он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата сезона-2025/2026, оформив второй такой титул за последние три сезона.

Джокович, в свою очередь, считается одним из величайших теннисистов в истории. На его счету рекордные 24 титула «Большого шлема», более 400 недель в статусе первой ракетки мира и победы на всех ключевых турнирах, включая Олимпийские игры.