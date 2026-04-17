Вембаньяма рассказал о совете, который получил от легендарного Оладжьювона

22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о совете, который получил от легендарного двукратного чемпиона североамериканской лиги Хакима Оладжьювона.

«Тебе не нужно ждать, чтобы победить. Ты можешь сделать это прямо сейчас. Если ты настолько хорош, то в любом случае заставишь свою команду побеждать», — приводит слова Вембаньямы издание Clutch Points.

Виктор и Хаким провели совместные тренировки перед началом сезона-2025/2026. В плей-офф коллектив из Техаса встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».