ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Вембаньяма рассказал о совете, который получил от легендарного Оладжьювона

Вембаньяма рассказал о совете, который получил от легендарного Оладжьювона
22-летний звёздный французский центровой Виктор Вембаньяма, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о совете, который получил от легендарного двукратного чемпиона североамериканской лиги Хакима Оладжьювона.

«Тебе не нужно ждать, чтобы победить. Ты можешь сделать это прямо сейчас. Если ты настолько хорош, то в любом случае заставишь свою команду побеждать», — приводит слова Вембаньямы издание Clutch Points.

Виктор и Хаким провели совместные тренировки перед началом сезона-2025/2026. В плей-офф коллектив из Техаса встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
