Бронни Джеймс высказался о роли Леброна в команде

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился мнением о лидерстве звёздного форварда команды Леброна Джеймса.

«Он выигрывал серии, выигрывал финалы. Думаю, нам просто нужно быть открытыми — слушать и слышать всё, что он говорит, потому что он знает больше всех. Он говорит это только потому, что хочет побеждать… Нам просто нужно его слушать», — приводит слова Бронни аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Леброн Джеймс является одним из самых титулованных игроков в истории НБА. На его счету четыре чемпионства лиги и четыре награды MVP регулярного сезона, а также более 20 участий в Матче всех звёзд. В составе сборной США он завоевал три золотые олимпийские медали и одну бронзовую. Кроме того, Джеймс является лучшим бомбардиром в истории НБА.