Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс высказался о роли Леброна в команде

Бронни Джеймс высказался о роли Леброна в команде
Комментарии

Игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс поделился мнением о лидерстве звёздного форварда команды Леброна Джеймса.

«Он выигрывал серии, выигрывал финалы. Думаю, нам просто нужно быть открытыми — слушать и слышать всё, что он говорит, потому что он знает больше всех. Он говорит это только потому, что хочет побеждать… Нам просто нужно его слушать», — приводит слова Бронни аккаунт Legion Hoops в социальной сети X.

Леброн Джеймс является одним из самых титулованных игроков в истории НБА. На его счету четыре чемпионства лиги и четыре награды MVP регулярного сезона, а также более 20 участий в Матче всех звёзд. В составе сборной США он завоевал три золотые олимпийские медали и одну бронзовую. Кроме того, Джеймс является лучшим бомбардиром в истории НБА.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
История на ваших глазах. Леброн и Бронни сделали то, чего НБА ещё не видела!
Видео
История на ваших глазах. Леброн и Бронни сделали то, чего НБА ещё не видела!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android