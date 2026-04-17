Умер тренер «Астаны», работавший в молодёжке «Зенита», Рамунас Цвирка

В возрасте 59 лет скончался главный тренер команды «Астана» Рамунас Цвирка, о чём сообщила пресс-служба клуба из Казахстана.

«Рамунас Цвирка был опытным наставником, посвятившим значительную часть своей жизни развитию баскетбола. Под его руководством команда демонстрировала высокий уровень профессионализма и стремление к результату. Его вклад в развитие клуба и игроков невозможно переоценить.

Коллектив клуба, игроки и руководство выражают искренние соболезнования семье и близким Рамунаса Цвирки в связи с этой тяжелой утратой», — говорится в заявлении клуба.

Цвирка возглавил команду из Астаны перед началом сезона-2025/2026, в котором коллектив одержал 28 побед в 32 матчах, став победителем регулярного чемпионата.

Рамунас выигрывал Молодёжную лигу ВТБ с подмосковной командой «Химки-2», а потом работал с молодёжкой «Зенита».