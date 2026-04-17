Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
В «Енисее» оценили работу в сезоне-2025/2026 двух американцев — Коулмэна и Артиса

В «Енисее» оценили работу в сезоне-2025/2026 двух американцев — Коулмэна и Артиса
Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич оценил работу двух легионеров из США — разыгрывающего Мэтта Коулмэна и защитника Доминика Артиса.

— Не могу не задать вопрос о ваших двух американцах Мэтте Коулмэне и Доминике Артисе. Оба современные комбо-гарды, которые одинаково хорошо играют и первым, и вторым номером. Дайте нам, пожалуйста, небольшой скаутский отчёт на эту пару американцев.
— У Мэтта Коулмэна соотношение результативных передач к потерям больше двух. Он, конечно, более креативный и командный защитник. Как игрок, который набирает очки, лучше смотрится Доминик, так как физически он более сильный игрок и может лучше сыграть в изоляции. Особенно когда нам на последних секундах атаки нужно что-то сделать и найти хороший бросок, — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.

