В «Енисее» оценили работу в сезоне-2025/2026 двух американцев — Коулмэна и Артиса

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич оценил работу двух легионеров из США — разыгрывающего Мэтта Коулмэна и защитника Доминика Артиса.

— Не могу не задать вопрос о ваших двух американцах Мэтте Коулмэне и Доминике Артисе. Оба современные комбо-гарды, которые одинаково хорошо играют и первым, и вторым номером. Дайте нам, пожалуйста, небольшой скаутский отчёт на эту пару американцев.

— У Мэтта Коулмэна соотношение результативных передач к потерям больше двух. Он, конечно, более креативный и командный защитник. Как игрок, который набирает очки, лучше смотрится Доминик, так как физически он более сильный игрок и может лучше сыграть в изоляции. Особенно когда нам на последних секундах атаки нужно что-то сделать и найти хороший бросок, — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.