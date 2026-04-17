Лука Дончич в третий раз за карьеру повторил сезонное достижение Майкла Джордана

27-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, представляющий команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», по итогам сезона-2025/2026 в третий раз повторил достижение легендарного шестикратного чемпиона лиги Майкла Джордана.

Лука в третий раз в своей карьере закончил регулярный чемпионат, в среднем имея на своём счету 32+ очка, 7+ подборов и 7+ передач, что удавалось в североамериканской лиге только Джордану, который завершил сезон-1988/1989, набирая в среднем за матч 32,5 очка, делая 8,0 подбора и 8,0 передачи.

В сезоне-2022/2023, когда Лука был игроком «Даллас Маверикс», он закончил регулярку, в среднем набирая 32,4 очка, делая 8,6 подбора и 8,0 передачи. В сезоне-2023/2024 — 33,9 очка, 9,2 подбора и 9,8 передачи. В сезоне-2025/2026, будучи игроком «Лейкерс», он закончил сезон с 33,5 очка, 7,7 подбора и 8,3 передачи.