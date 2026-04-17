Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Клюндикова не поедет в WNBA в этом году после выбора на драфте

Российская баскетболистка Мария Клюндикова, выбранная клубом «Торонто Темпо» на драфте расширения WNBA, объяснила, почему приняла решение отложить отъезд в лигу как минимум на год.

«Но, к сожалению, я приняла решение, что в этом году не поеду в WNBA. Есть несколько причин, по которым я не поеду. У нас есть договорённость с «Торонто», что я поеду в следующем году. Они меня ждут и понимают мою ситуацию.

«Миннесота» меня не защитила, но я даже рада, потому что работала с Олафом Ланге в сборной, он сейчас ассистент-коуч в команде. Я знаю Сэнди Бронделло, главного тренера. Поэтому мне будет интересно снова поработать с Олафом и познакомиться с тренировочным процессом и игровым ритмом у Сэнди.

Если говорить о причинах, то первая — это, конечно, мой сын. Когда появился Матвейка, жизнь резко изменилась. Я понимаю, что сейчас уделяю ему недостаточно времени, и мне хочется провести с ним эти первые два года, важные годы, дать ему максимум внимания и любви», — заявила Клюндикова в эфире «Взял Мяч».

Материалы по теме
Клюндикова выбрана «Торонто» на драфте расширения WNBA
