Риверс — о Вембаньяме: против него остаётся только надеяться на промах

Бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс поделился мнением об игре центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он просто совершенно другой и умеет делать очень многое. К нему нужно готовиться иначе, чем к кому-либо ещё. Ты можешь обыграть его на дриблинге на линии штрафного, но бросить тебе всё равно не дадут… Когда ты против него защищаешься, всё, что тебе остаётся, — это надеяться, что он промахнётся, потому что, по сути, ты ничего не можешь сделать в защите. У него есть эта злость, этот характер, как у Коби Брайанта и Майкла Джордана. Мне это в нём очень нравится», — приводит слова Риверса аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

В текущем сезоне Вембаньяма является одним из претендентов на награду MVP. «Сан-Антонио» завершил регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, подтвердив статус одного из главных претендентов на титул.