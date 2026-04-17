Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» отреагировал на смерть бывшего тренера молодёжной команды

Комментарии

Команда Единой лиги ВТБ «Зенит» отреагировала на смерть главного тренера клуба «Астана» Рамунаса Цвирки, который скончался в четверг, 16 апреля, в возрасте 59 лет.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Рамунаса Цвирки», — говорится в заявлении санкт-петербургской команды.

Литовский специалист выигрывал Молодёжную лигу ВТБ с подмосковной командой «Химки-2», а потом работал с молодёжкой «Зенита».

Цвирка перешёл в Казахстан в 2023 году, когда стал тренером «Ирбис-Алатау», принеся в свой дебютный сезон первый титул коллективу в национальном первенстве.

Рамунас возглавил «Астану» перед началом нынешнего сезона. Под его руководством команда досрочно выиграла регулярный чемпионат Казахстана, одержав 28 побед в 32 матчах. В этом сезоне «Астана» отказалась от выступления в Единой лиге ВТБ из-за проблем с финансированием.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android