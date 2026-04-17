«Зенит» отреагировал на смерть бывшего тренера молодёжной команды

Команда Единой лиги ВТБ «Зенит» отреагировала на смерть главного тренера клуба «Астана» Рамунаса Цвирки, который скончался в четверг, 16 апреля, в возрасте 59 лет.

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Рамунаса Цвирки», — говорится в заявлении санкт-петербургской команды.

Литовский специалист выигрывал Молодёжную лигу ВТБ с подмосковной командой «Химки-2», а потом работал с молодёжкой «Зенита».

Цвирка перешёл в Казахстан в 2023 году, когда стал тренером «Ирбис-Алатау», принеся в свой дебютный сезон первый титул коллективу в национальном первенстве.

Рамунас возглавил «Астану» перед началом нынешнего сезона. Под его руководством команда досрочно выиграла регулярный чемпионат Казахстана, одержав 28 побед в 32 матчах. В этом сезоне «Астана» отказалась от выступления в Единой лиге ВТБ из-за проблем с финансированием.