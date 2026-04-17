Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Бингэм — о переезде в Казань: не ожидал, что будет настолько холодно

Центровой УНИКСа Маркус Бингэм рассказал, как проходила его адаптация после перехода в казанский клуб и с какими трудностями он столкнулся вначале.

«Думал [о переходе] не слишком долго, но готовился к трудностям. Вообще, первые дни прошли напряжённо. Медосмотр и прочие вещи, которые предшествуют подписанию контракта. По-английски почти никто не говорил, интернет не работал — я был в замешательстве. Но дальше ситуация улучшилась. Что касается экстремальности России по сравнению с Израилем, то я бы сказал, что здесь просто всё другое: люди, атмосфера, погода. Никогда не сталкивался с настоящей русской зимой. И редко видел такое количество снега. Особенно после Израиля. Но в целом я быстро адаптировался. Хотя, честно, не ожидал, что будет настолько холодно», — приводит слова Бингэма пресс-служба Единой лиги.

Баскетболист также отметил, что при принятии решения о переходе в УНИКС советовался с бывшими и действующими игроками.

«Я общался с Джаленом Рейнольдсом перед тем, как принять предложение. Он сказал, что ему здесь всё нравится. И я убедился, что в Казани и правда классно. Поэтому теперь, если вдруг когда-то мне придётся возвращаться в какую-то команду, я буду знать, куда идти.

Также разговаривал с Рэймаром Морганом, который играл в УНИКСе. Он вышел на связь и рассказал о Казани, о клубе и в целом поделился опытом жизни в России. Конечно, это облегчило решение. Ещё я общался с Джейленом Адамсом, он сейчас в «Парме». Это его первый год в России, на момент разговора он ещё и сам тут не играл, поэтому и не мог ничем поделиться. Джейлен просто сказал, что решил ехать. И это тоже отчасти повлияло на меня, на мою готовность играть в России», — добавил Бингэм.

