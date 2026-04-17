Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Экс-форвард «Реала» Мадрид высказался о лидерской роли в новичке Евролиги «Дубае»

Форвард команды Евролиги «Дубай» Джанан Муса высказался о своей роли лидера в команде в преддверии последнего тура регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

«Роль лидера? Я просто пытаюсь подавать пример. Даже если это не мой вечер, даже если у меня что-то не получается на площадке, я пытаюсь сохранять позитивный настрой с парнями. Вы никогда не увидите меня с опущенной головой. Думаю, ребята это видят. И, знаете, все мне доверяют. Так что это то, что я очень ценю в этой команде.

Я буду стараться оставаться позитивным для команды и помогать ей, потому что у нас много парней с таким характером и таким менталитетом, что они могут быть лидерами. Но, знаете, в конечном счёте самое главное — это побеждать в матчах. В конце концов, я должен не только показывать результат на площадке, но и быть позитивным парнем, когда что-то идёт не так. Быть рядом с моими ребятами, даже когда мы проигрываем, даже когда выигрываем. Наш генеральный менеджер Деян называет эту роль «зонтом».

Если ты держишь этот зонт, то все эти штуки вроде дождя, снега и всего, что происходит сверху, твои товарищи по команде не видят. Так что я стараюсь взять на себя как можно больше давления, чтобы избавить парней от него», — приводит слова Мусы BasketNews.

