Фото: россиянин Егор Дёмин проколол уши

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим видео. На кадрах можно заметить, что российский спортсмен проколол оба уха.

Фото: Скриншот

«Всем привет! Не знаю, слышно меня или нет. Вот на такой локации я сейчас нахожусь. Водопад. Нахожусь сейчас в Юте. Сезон НБА закончен, первый сезон позади, сейчас начинается процесс подготовки к лету, соответственно, сама подготовка летняя к следующему сезону. Буду стараться сейчас выходить ещё больше на связь. Знаю, что я уже обещал, но сейчас точно буду выходить больше на связь», – сказал Дёмин на видео.

