Грин заявил, что победа над «Хьюстоном» станет большим достижением для Леброна Джеймса

Бывший игрок НБА Дэнни Грин оценил перспективы лёгкого форварда Леброна Джеймса в текущем плей-офф, где «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде встретятся с «Хьюстон Рокетс». При этом серию, как ожидается, пропустят Лука Дончич и Остин Ривз.

«Если он сможет в 41 год сам вытащить эту команду и пройти «Хьюстон» в первом раунде, это будет одно из главных достижений в его карьере. Прямо сразу после камбэка с 1-3. Это безумное достижение, их вообще-то должны обыграть всухую в этой серии… Так что если он сделает что-то невозможное в 41 год, это будет достижение такого же уровня.

Какие ещё невозможные вещи он делал? Кроме того камбэка с 1-3, в который никто не верил? Что ещё? Он обыгрывал «Майами», когда от него этого и ждали. Он выигрывал в Лос-Анджелесе», – приводит слова Грина аккаунт NBA Courtside в социальной сети X.

Речь идёт о финальной серии НБА 2016 года, когда «Кливленд Кавальерс» с Леброном Джеймсом совершил исторический камбэк с «Голден Стэйт Уорриорз». Команда уступала 1-3 в серии, однако выиграла три матча подряд и впервые в истории клуба стала чемпионом НБА.