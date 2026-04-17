Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Дёмин выполнил символический первый бросок перед стартом бейсбольного матча в США

Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин совершил визит в Юту (США), где принял участие в церемонии перед стартом бейсбольного матча своего родного университета и выполнил символический первый бросок. Соответствующие фотографии появились на странице «Команды Егора Дёмина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: BYU Basketball

Напомним, Егор был вынужден досрочно завершить нынешний сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге российский спротсмен принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Самое важное лето карьеры. Каковы планы Дёмина после досрочного завершения сезона в НБА?
Дёмин встретился с легендой НБА Дуэйном Уэйдом в Беверли-Хиллз:

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android