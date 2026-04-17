Фото: Дёмин выполнил символический первый бросок перед стартом бейсбольного матча в США

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин совершил визит в Юту (США), где принял участие в церемонии перед стартом бейсбольного матча своего родного университета и выполнил символический первый бросок. Соответствующие фотографии появились на странице «Команды Егора Дёмина» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: BYU Basketball

Напомним, Егор был вынужден досрочно завершить нынешний сезон НБА из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. В своём дебютном сезоне в североамериканской лиге российский спротсмен принял участие в 52 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 3,2 подбора и отдавал 3,3 передачи.

