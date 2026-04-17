Владимир Гомельский оценил сезоны Дёмина, Голдина и Лахина

Комментарии

Авторитетный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил выступление российских баскетболистов Егора Дёмина, Владислава Голдина и Виктора Лахина в нынешнем сезоне.

– Как оцениваете текущий сезон для Лахина, Голдина и Дёмина?
– В целом как успешный. Но цели у ребят высокие. Надо работать больше и целенаправленнее, – написал Гомельский.

Напомним, Дёмин является игроком «Бруклин Нетс». Спортсмен досрочно завершил сезон из-за усилившейся боли в левой стопе, связанной с подошвенным фасциитом. Голдин и Лахин не были выбраны на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Позже Владислав подписал двусторонний контракт с «Майами Хит», а Виктор заключил соглашение с «Оклахома-Сити Тандер» и выступал в G-лиге. В конце марта стало известно, что Лахин присоединится к команде из Пуэрто-Рико «Кангрехерос де Сантурс».

