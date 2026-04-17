«Станет сенсацией». Журналист сообщил, что Хезонья близок к переходу в «Дубай» из «Реала»

31-летний хорватский профессиональный баскетболист Марио Хезонья, играющий на позиции защитника за команду Евролиги «Реал» Мадрид, близок к переходу в «Дубай», сообщил журналист и инсайдер Алессандро Луиджи Магги.

«Будущее Марио Хезоньи, скорее всего, связано с «Дубаем». Контракт хорватского форварда с мадридским «Реалом» рассчитан до 2029 года, но, как сообщается, эмиратские владельцы готовы сделать крупные инвестиции. Трансфер станет сенсацией. Речь идёт об очень выгодном трёхлетнем контракте», — написал Магги в социальной сети Х.

Марио выступает за «Реал» с 2022 года, куда перешёл из казанского УНИКСа.