«Лучшее, что когда-либо случалось со мной». Леброн Джеймс — об игре с сыном в плей-офф

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», поделился мыслями насчёт возможности сыграть вместе со своим сыном Бронни в одной команде на стадии плей-офф лиги.

«То, что я играю с ним в одной команде… это лучшее, что когда-либо случалось со мной за всю карьеру, несмотря на все мои достижения», — сказал Джеймс во время встречи с журналистами.

