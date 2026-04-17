Евролига утвердила новую систему распределения доходов

На собрании акционеров Евролиги утверждено обновление финансовой системы. Новая модель впервые за более чем 20 лет меняет принцип распределения телевизионных доходов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Согласно новому подходу, лицензированные клубы будут оставлять себе 65% доходов от локальных телеправ, а 35% будет поровну распределяться между всеми лицензированными командами. Ранее телевизионные контракты в каждой стране делились только между клубами из этой страны независимо от результатов или популярности. Например, в Греции «Панатинаикос» и «Олимпиакос» делили доходы 50/50, а «Маккаби» из Тель-Авива сохранял почти всю сумму своего локального контракта (оценочно около € 7 млн).

Из коммерческого пула (доходы от «Финала четырёх», спонсорские контракты, лицензионные платежи и уайлд-кард) 75% будут распределяться между всеми командами-участницами на основе спортивных результатов, вовлечённости болельщиков (посещаемость, рейтинги, цифровая активность) и исторических успехов. Оставшиеся 25% будут разделены поровну между лицензированными клубами.

По данным Basket News, «Маккаби» и греческие клубы были в числе наиболее сопротивлявшихся изменениям.