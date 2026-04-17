Вембаньяма утратил лидерство в финальном рейтинге MVP НБА, Дюрант — в топ-10

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённый финальный рейтинг кандидатов на звание самого лучшего игрока сезона-2025/2026. Лидерство вернул чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 17 апреля:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).

6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).

7. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).

8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).

9. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).

10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).