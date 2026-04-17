Вембаньяма утратил лидерство в финальном рейтинге MVP НБА, Дюрант — в топ-10

Вембаньяма утратил лидерство в финальном рейтинге MVP НБА, Дюрант — в топ-10
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) представила обновлённый финальный рейтинг кандидатов на звание самого лучшего игрока сезона-2025/2026. Лидерство вернул чемпион НБА в составе «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер, выступающий на позиции разыгрывающего защитника.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 17 апреля:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
7. Джален Джонсон («Атланта Хоукс»).
8. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
9. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
10. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).

