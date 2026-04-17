Евролига склоняется к сокращению числа команд до 18, чем к расширению до 22 — Basket News

Евролига склоняется к сокращению числа команд до 18, чем к расширению до 22

Евролига подтвердила, что сезон-2026/2027 пройдёт в формате 20 команд по круговой системе, и вновь заявила о долгосрочном намерении изучать возможности для расширения.

При этом, по данным Basket News, лига сейчас больше склоняется к сокращению числа команд до 18, нежели к расширению до 22. Также сообщается, что большинство акционеров остаются сторонниками круговой системы, где каждая команда встречается с каждым соперником дважды за сезон. Однако если лига в конечном счёте расширится до 24 команд (что остаётся главной долгосрочной целью), потребуется переход на конференциальную систему.

Клубы выразили недовольство плотным календарём — многие посчитали расписание слишком тяжёлым из-за большого количества матчей и высокой интенсивности на протяжении всего сезона. Ранее опасения по поводу плотности календаря публично высказывали и Ассоциация игроков Евролиги (ELPA), и тренеры, в частности Серджо Скариоло.

В то же время есть определённый оптимизм, что из-за отсутствия крупного турнира под эгидой ФИБА перед началом сезона календарь может стать немного более сбалансированным с меньшим количеством недель с двумя матчами.

«В то же время расширение не было таким простым шагом, поскольку на ключевых рынках не было много перспективных вариантов, которые могли бы сразу же принести реальную финансовую выгоду. Поэтому Евролига не хотела торопиться с добавлением команд просто ради самого добавления, особенно с переходом на временный формат из 22 команд», — написал в колонке для Basket News журналист Донатас Урбонас.