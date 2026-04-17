Барселона — Црвена Звезда Белград. Прямая трансляция
Президент баскетбольного ЦСКА Ватутин высказался насчёт будущего Овечкина в спорте
Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин высказался о будущем 40-летнего капитана команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» соотечественника Александра Овечкина.

«Думаю, Овечкин приедет и сам всё расскажет о своих планах. Он уже и так великий. И неважно, забьёт он эти 10 шайб до абсолютного рекорда или нет. Это никак не повлияет на его величие. Знаете, многие космонавты летали в космос по несколько раз. Но нет такого звания, как двукратный или трёхкратный лётчик-космонавт. Ты просто становишься космонавтом. Это только Гагарин полетел первым, а все остальные уже после него.

Овечкин в любом случае такой один. И ничего не изменится от того, будет он с ещё одним рекордом или нет. Поэтому для меня величие Саши Овечкина совершенно не зависит от абсолютного рекорда. Оно просто неоспоримо.

Он дома с семьёй решит, где и как ему жить или играть. Мы все смотрим на Овечкина, на эту историю, как на какого-то робота — поставит он рекорд или нет, прыгнет на семь метров или нет, выбежит стометровку из девяти секунд или нет. Но как будто мы немного забываем, что это прежде всего человеческая жизнь, это семья, дети. Поэтому уверен, что он примет то решение, которое будет лучше для его семьи. А мы поддержим», — приводит слова Ватутина портал Legalbet.

