Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Стала известна позиция 41-летнего Леброна насчёт завершения карьеры

41-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда за калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс», не собирается завершать профессиональную карьеру по окончании сезона-2025/2026. Об этом сообщает издание The Athletic со ссылкой на близкие с Джеймсу источники.

«Источники в команде и лиге, пожелавшие остаться анонимными, открыто заявляют, что Джеймс не принял никаких решений относительно своего будущего, завершение карьеры остаётся вполне реальной возможностью. Утверждение, что Джеймс хотел бы провести прощальный тур, которое долгое время приводилось в качестве доказательства того, что этот сезон не станет для него последним — ложно, заявили эти источники, причём несколько источников даже слышали это непосредственно от самого Джеймса», — сказано в статье.

