Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон поздравил Вембаньяму с получением награды его имени

Легендарный защитник «Лейкерс» Мэджик Джонсон поздравил центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму с завоеванием награды, названной в честь самого Джонсона.

«Поздравляю суперзвезду Виктора Вембаньяму с получением премии PBWA «Мэджик Джонсон» за сезон-2025/2026, которая присуждается игроку НБА, наиболее удачно сочетающему высокие достижения на площадке и за её пределами в общении со СМИ и болельщиками. Очень рад за Вемби — он доминировал в этом сезоне, набирая в среднем 25 очков, делая 11,5 подбора, три передачи и три блок-шота, и является одним из претендентов на звание MVP НБА!» — написал Джонсон в социальной сети Х.

Французский баскетболист стал лауреатом Magic Johnson Award — награды, которую Профессиональная ассоциация писателей (PBWA) вручает представителю НБА, лучше других сочетающему выдающуюся игру на паркете с взаимодействием с медиа и болельщиками.

