Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Источник: в «Фенербахче» опровергли слух о подписании 10-летнего контракта с Евролигой

Турецкий «Фенербахче» пока не подписал 10-летний контракт с Евролигой, сообщает Basket News со ссылкой на источники. Ранее появлялась информация, что клуб уже заключил соглашение или подтвердит его на совете директоров 18 апреля.

По данным источника, после недавних изменений в системе распределения доходов «Фенербахче» стал более открыт к долгосрочным обязательствам, однако вопрос ещё не решён окончательно. Предложение только предстоит представить руководству, заседание на 18 апреля не запланировано.

Ожидается, что ясность наступит в ближайшие недели, когда совет директоров вынесет свой вердикт.

