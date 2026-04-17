Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Легионер УНИКСа из США назвал несправедливым отстранение клубов из России в мире

25-летний американский центровой казанского УНИКСа Маркус Бингэм поделился мнением насчёт отстранения клубов из России на международном уровне.

– Раз уж завели эту тему. Буквально вчера США и Израиль воевали с Ираном, но израильские клубы никто не отстранял. В то время как российские команды, включая УНИКС, не могут играть в еврокубках. Что думаешь насчёт этой ситуации?
– Я, конечно, не политик, поэтому глобально это не моё дело, но думаю, что отстранение российских команд несправедливо. Если израильским клубам дали играть в Евролиге и Еврокубке, то почему не дают российским? Ведь топ-клубы России входили в число лучших в Европе, и сейчас могли бы на равных конкурировать с лидерами, — приводит слова Бингэма пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
«Без страха перед ЦСКА». Беседа с форвардом УНИКСа Беленицким перед плей-офф Единой лиги
Эксклюзив
«Без страха перед ЦСКА». Беседа с форвардом УНИКСа Беленицким перед плей-офф Единой лиги
Комментарии
