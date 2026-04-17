Леброн Джеймс — о Харперах: Дилан — классный парень. Его папа — полное дерьмо

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о защитнике «Сан-Антонио Спёрс» Дилане Харпере и его отце Роне Харпере.

«Дилан — классный парень. Его папа — полное дерьмо, но он сам — молодец. Увижу его, когда увижу», — заявил Леброн Джеймс в подкасте Mind the Game.

Предпосылкой к такому заявлению Джеймса стал ответ на вопрос Рона Харпера, которого спросили, какие советы он даёт своим сыновьям по поводу их будущей карьеры.

«Я не Леброн Джеймс, не собираюсь указывать своим детям, что им делать. Просто наслаждайтесь игрой», — сказал Харпер во время пресс-конференции, посвящённой Матчу всех звёзд НБА.

Реплику расценили как отсылку к ситуации с Бронни Джеймсом — сын Леброна перешёл в «Лейкерс» и выступает с отцом в одной команде, что вызывало дискуссии о готовности молодого игрока к уровню НБА.

