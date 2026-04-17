Лука Шаманич покинет «Зенит» — источник

26-летний хорватский центровой клуба «Зенит» Лука Шаманич покинет санкт-петербургский коллектив. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, «Зенит» близок к тому, чтобы разорвать контракт с Лукой Шаманичем. Клуб уже вышел на рынок в поисках нового бигмена. Отметим, дедлайн дозаявок в Единой лиги назначен на 21 апреля.

В сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ хорватский центровой принял участие в 27 матчах. В среднем за игру Шаманич набирает 12,7 очка, делает пять подборов, а также отдаёт 1,2 передачи. С эффективностью 15,9 очков Шаманич на сегодня уступает только Тренту Фрейзеру среди действующих одноклубников.