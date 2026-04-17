Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Шаманич покинет «Зенит» — источник

Комментарии

26-летний хорватский центровой клуба «Зенит» Лука Шаманич покинет санкт-петербургский коллектив. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Согласно имеющейся информации, «Зенит» близок к тому, чтобы разорвать контракт с Лукой Шаманичем. Клуб уже вышел на рынок в поисках нового бигмена. Отметим, дедлайн дозаявок в Единой лиги назначен на 21 апреля.

В сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ хорватский центровой принял участие в 27 матчах. В среднем за игру Шаманич набирает 12,7 очка, делает пять подборов, а также отдаёт 1,2 передачи. С эффективностью 15,9 очков Шаманич на сегодня уступает только Тренту Фрейзеру среди действующих одноклубников.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android