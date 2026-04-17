21 очко Джананы Мусы не помогло «Дубаю» победить «Валенсию» в матче Евролиги

Сегодня, 17 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 между клубом из ОАЭ «Дубай» и испанской командой «Валенсия». Коллектив из Испании одержал победу со счётом 95:85 (24:19, 21:28, 34:20, 16:18).

Самым результативным игроком в составе «Валенсии» стал 27-летний сенегальский защитник Бранку Бадио. Он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также отдал одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе «Дубая» стал 26-летний форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. Ему удалось набрать 21 очко, сделать девять подборов, а также отдать пять передач при четырёх потерях.