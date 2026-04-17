Барселона — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Дубай» — «Валенсия», результат матча 17 апреля 2026, счет 95:85, Евролига-2025/2026

21 очко Джананы Мусы не помогло «Дубаю» победить «Валенсию» в матче Евролиги
Сегодня, 17 апреля, состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026 между клубом из ОАЭ «Дубай» и испанской командой «Валенсия». Коллектив из Испании одержал победу со счётом 95:85 (24:19, 21:28, 34:20, 16:18).

Евролига . Регулярный чемпионат. 38-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
85 : 95
Валенсия
Валенсия, Испания
Дубай: Дангубич, Аврамович, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес

Самым результативным игроком в составе «Валенсии» стал 27-летний сенегальский защитник Бранку Бадио. Он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также отдал одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе «Дубая» стал 26-летний форвард из Боснии и Герцеговины Джанан Муса. Ему удалось набрать 21 очко, сделать девять подборов, а также отдать пять передач при четырёх потерях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Евролига 2.0. Российские клубы и конференции — чем в Европе ответят на экспансию НБА
