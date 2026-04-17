Главная Баскетбол Новости

Basket News: интерес к вступлению в Евролигу проявили более 14 клубов

Basket News: интерес к вступлению в Евролигу проявили более 14 клубов
Как минимум 14 клубов участвовали в процессе подачи заявок или выражения заинтересованности во вступлении в Евролигу в рамках планируемой франчайзинговой системы, сообщает Basket News.

Ранее в СМИ фигурировал список из 13 команд, включающий ПАОК, «Црвену Звезду», «Партизан», «Бешикташ», «Хапоэль» Иерусалим, «Хапоэль» Тель-Авив, «Париж», «Валенсию», «Виртус Болонья», «Бахчешехир», «Дубай», «Наполи» и санкт-петербургский «Зенит». Однако, по данным издания, в перечень также входит «Монако».

Монегаски входят в группу клубов без долгосрочной лицензии, которые совместно пытаются согласовать условия вхождения в новую систему.

При этом сам процесс подачи заявок носил во многом формальный характер — клубы предоставляли документацию в первую очередь для финансовой оценки лиги. Эта оценка, проведённая компанией JB Capital, определила стоимость Евролиги и клубов с лицензиями примерно в € 3,2 млрд с прогнозируемым ростом на 25% после внедрения франчайзинговой модели.

Отмечается, что клубы, не подавшие документы, не выбывают из числа потенциальных участников. А среди претендентов также называются «Лондон Лайонс» и развивающийся проект в Риме. Некоторые клубы предпочли не брать на себя письменных обязательств, сохраняя гибкость на фоне возможного запуска проекта НБА в Европе.

«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
