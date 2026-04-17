«Барселона» на домашней арене разгромила «Баварию» в финальном туре регулярки Евролиги

В пятницу, 17 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся матч заключительного 38-го тура между клубом из Испании «Барселоной» и немецкой командой «Бавария». Коллектив из Испании одержал победу со счётом 95:69 (20:19, 22:12, 26:17, 27:21).

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Уилл Клайберн. На свой счёт он записал 22 очка, семь подборов, пять передач, два перехвата и четыре потери при коэффициенте полезности «+33».

В составе гостей паркета наилучшим образом себя проявил форвард из Канады Айзея Майк. Он принёс «Баварии» 17 очков, а также сделал один подбор и одну передачу. Коэффициент его эффективности составил «+16».