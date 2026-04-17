Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» — «Бавария», результат матча 17 апреля 2026, счет 95:69, Евролига — 2025/2026

«Барселона» на домашней арене разгромила «Баварию» в финальном туре регулярки Евролиги
Комментарии

В пятницу, 17 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся матч заключительного 38-го тура между клубом из Испании «Барселоной» и немецкой командой «Бавария». Коллектив из Испании одержал победу со счётом 95:69 (20:19, 22:12, 26:17, 27:21).

Евролига . Регулярный чемпионат. 38-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
95 : 69
Бавария
Мюнхен, Германия
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Бавария: Димитриевич, Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль, Маккормак

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Уилл Клайберн. На свой счёт он записал 22 очка, семь подборов, пять передач, два перехвата и четыре потери при коэффициенте полезности «+33».

В составе гостей паркета наилучшим образом себя проявил форвард из Канады Айзея Майк. Он принёс «Баварии» 17 очков, а также сделал один подбор и одну передачу. Коэффициент его эффективности составил «+16».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android