Евролига: результаты матчей заключительного дня регулярки на 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялись матчи заключительного 38-го тура, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогли посмотреть пять игр. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты матчей на 17 апреля:

«Жальгирис» — «Париж» — 85:79;

«Монако» — «Хапоэль» Тель-Авив — 105:85;

«Дубай» — «Валенсия» — 85:95;

«Панатинаикос» — «Анадолу Эфес» — 97:62;

«Барселона» — «Бавария» — 95:69.

Победителем регулярного чемпионата по итогам вчерашних игр стал греческий «Олимпиакос», который второй год подряд становится сильнейшим в этой стадии турнира.