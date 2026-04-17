Стали известны окончательные пары плей-ин и плей-офф Евролиги сезона-2025/2026

Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Стали известны окончательные пары плей-ин и плей-офф Евролиги в сезоне-2025/2026

В пятницу, 17 апреля, в Евролиге прошли последние матчи регулярного сезона-2025/2026, которые определили окончательных участников следующих стадий — плей-ин и плей-офф. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с первыми соперниками по кубковой стадии, которая начнётся 21 апреля с игр плей-ин.

Две путёвки из стадии плей-ин между собой разыграют четыре команды — «Панатинаикос», «Монако», «Барселона» и «Црвена Звезда». Они сформировали две пары: плей-ин А — «Панатинаикос» — «Монако» и плей-ин В — «Барселона» — «Црвена Звезда».

Победитель пары «Панатинаикос» — «Монако» получит седьмой номер посева в плей-офф. Проигравший сразится с победителем пары «Барселона» — «Црвена Звезда». Затем победитель заключительного матча плей-ин станет восьмым номером посева и выйдет на «Олимпиакос», который занял первое место в регулярном чемпионате.

Две другие пары стадии плей-офф выглядят следующим образом:

  • «Валенсия» (второе место) сыграет с седьмой командой (победитель плей-ин А).
  • «Реал» (третье место) встретится с «Хапоэлем» (шестое место).
  • «Фенербахче» (четвёртое место) сыграет с «Жальгирисом» (пятое место).
Сейчас читают:
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
Материалы по теме
«Хапоэль» впервые стал чемпионом Еврокубка-2025, обыграв в двух матчах «Гран Канарию»
