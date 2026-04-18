Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026
Сегодня, 17 апреля, завершился регулярный чемпионат Евролиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей команды в связи с окончанием сезона.
|№
|Команда
|И
|%В
|1
|Олимпиакос
|38
|0.684
|2
|Валенсия
|38
|0.658
|3
|Реал Мадрид
|38
|0.632
|4
|Фенербахче
|38
|0.632
|5
|Жальгирис
|38
|0.605
|6
|Хапоэль Т-А
|38
|0.605
|7
|Панатинаикос
|38
|0.579
|8
|Монако
|38
|0.579
|9
|Барселона
|38
|0.553
|10
|Црвена Звезда
|38
|0.553
|11
|Дубай
|38
|0.500
|12
|Маккаби Т-А
|38
|0.474
|13
|Бавария
|38
|0.447
|14
|Олимпия
|38
|0.447
|15
|Партизан
|38
|0.421
|16
|Париж
|38
|0.395
|17
|Виртус
|38
|0.368
|18
|Баскония
|38
|0.342
|19
|Анадолу Эфес
|38
|0.316
|20
|АСВЕЛ
|38
|0.211
Греческий клуб «Олимпиакос» второй год подряд стал чемпионом регулярного сезона Евролиги с показателем в 26 побед и 12 поражений.
