Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Евролиги сезона-2025/2026

Сегодня, 17 апреля, завершился регулярный чемпионат Евролиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговой турнирной таблицей команды в связи с окончанием сезона.

КомандаИ
1Олимпиакос380.684
2Валенсия380.658
3Реал Мадрид380.632
4Фенербахче380.632
5Жальгирис380.605
6Хапоэль Т-А380.605
7Панатинаикос380.579
8Монако380.579
9Барселона380.553
10Црвена Звезда380.553
11Дубай380.500
12Маккаби Т-А380.474
13Бавария380.447
14Олимпия380.447
15Партизан380.421
16Париж380.395
17Виртус380.368
18Баскония380.342
19Анадолу Эфес380.316
20АСВЕЛ380.211

Греческий клуб «Олимпиакос» второй год подряд стал чемпионом регулярного сезона Евролиги с показателем в 26 побед и 12 поражений.

«Зенит» подал документы для участия в Евролиге. Зачем и что это значит?
