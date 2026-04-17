Расписание плей-ин и плей-офф Евролиги сезона-2025/2026

Завершился регулярный чемпионат Евролиги сезона-2025/2026. Шесть команд уже обеспечили себе места в плей-офф, ещё две путёвки будут разыграны в стадии плей-ин, которая пройдёт с 21 по 24 апреля.

Формат и расписание плей-ин

21 апреля:

«Панатинаикос» — «Монако» (плей-ин А). Победитель получит седьмой номер посева в плей-офф и сыграет с «Валенсией» (второе место).

«Барселона» — «Црвена Звезда» (плей-ин В). Проигравший выбывает из турнира.

24 апреля:

Плей-ин С: проигравший в паре «Панатинаикос» — «Монако» встретится с победителем пары «Барселона» — «Црвена Звезда». Победитель этого матча получит восьмой номер посева в плей-офф и сыграет с «Олимпиакосом» (первое место).

Сетка плей-офф (с 28 апреля по 13 мая):

Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Первые два матча и при необходимости пятый матч каждой серии пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

«Финал четырёх»:

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Афинах на Telekom Center Athens. Полуфиналы состоятся 22 мая, финал — 24 мая. Победитель турнира поднимет трофей по итогам сезона-2025/2026.