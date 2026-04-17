Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание плей-ин и плей-офф Евролиги сезона-2025/2026

Расписание плей-ин и плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии

Завершился регулярный чемпионат Евролиги сезона-2025/2026. Шесть команд уже обеспечили себе места в плей-офф, ещё две путёвки будут разыграны в стадии плей-ин, которая пройдёт с 21 по 24 апреля.

Формат и расписание плей-ин

21 апреля:

  • «Панатинаикос» — «Монако» (плей-ин А). Победитель получит седьмой номер посева в плей-офф и сыграет с «Валенсией» (второе место).
  • «Барселона» — «Црвена Звезда» (плей-ин В). Проигравший выбывает из турнира.

24 апреля:

Плей-ин С: проигравший в паре «Панатинаикос» — «Монако» встретится с победителем пары «Барселона» — «Црвена Звезда». Победитель этого матча получит восьмой номер посева в плей-офф и сыграет с «Олимпиакосом» (первое место).

Сетка плей-офф (с 28 апреля по 13 мая):

Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Первые два матча и при необходимости пятый матч каждой серии пройдут на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном чемпионате.

«Финал четырёх»:

«Финал четырёх» Евролиги пройдёт в Афинах на Telekom Center Athens. Полуфиналы состоятся 22 мая, финал — 24 мая. Победитель турнира поднимет трофей по итогам сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Стали известны окончательные пары плей-ин и плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android