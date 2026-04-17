Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Умер легендарный бразильский баскетболист Оскар Шмидт

Легендарный бразильский баскетболист Оскар Шмидт скончался в Сан-Паулу на 69-м году жизни. Он оставил после себя одно из самых выдающихся наследий в истории мирового баскетбола.

Шмидт считается одним из величайших снайперов в истории игры. Несмотря на то что он никогда не выступал в НБА, бразилец стал национальным героем, посвятив свою карьеру выступлениям за сборную и на международной арене.

Он представлял Бразилию на пяти Олимпийских играх подряд — с 1980 по 1996 год — повторив рекорд по количеству участий. Шмидт стал самым результативным игроком в истории олимпийского баскетбола, набрав более 1000 очков. Он был лучшим бомбардиром Олимпиады в 1988 году с 42,3 очка в среднем за игру, а также входил в топ-снайперов в 1992 и 1996 годах. Ему до сих пор принадлежат семь из 10 самых результативных матчей в истории Олимпийских игр.

Одним из определяющих моментов карьеры Шмидта стала победа над сборной США в финале Панамериканских игр в 1987 году.

В 1984 году «Нью-Джерси Нетс» выбрали Шмидта на драфте НБА, он даже тренировался с командой, но отказался подписывать контракт, предпочтя продолжить выступления за сборную Бразилии в то время, когда игрокам НБА не разрешалось участвовать в международных турнирах.

Шмидт дебютировал в сборной Бразилии в 19 лет в 1977 году и оставался её ключевым игроком почти два 10-летия.

