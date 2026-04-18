Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Орландо Мэджик — Шарлотт Хорнетс, результат матча 18 апреля 2026, счет 121:90, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Орландо» обыграл «Шарлотт» с разницей в 31 очко в матче плей-ин и вышел в плей-офф
Комментарии

В ночь с 17 на 18 апреля мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч плей-ин НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Шарлотт Хорнетс». Победу в этом матче одержали хозяева паркета со счётом 121:90.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 90
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Банкеро - 25, Вагнер - 18, Картер - 16, Бейн - 13, Саггс - 12, Кэйн - 9, Блэк - 7, Битадзе - 7, Да Силва - 5, Пенда - 4, Ховард - 3, Ричардсон - 2, Картер, Вагнер
Шарлотт Хорнетс: Болл - 23, Бриджес - 15, Миллер - 14, Книппел - 11, Джеймс - 6, Уайт - 4, Салон - 4, Колкбреннер - 2, Диабате - 2, Коннотон - 2, Манн - 2, Тиллман - 2, Макнили - 2, Уильямс - 1, Грин

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Паоло Банкеро — в его активе 25 очков, пять подборов и шесть передач.

В ростере гостей наивысшую результативность продемонстрировал защитник Ламело Болл — на его счету 23 очка, два подбора и пять передач.

Стараний Болла и его товарищей по команде оказалось недостаточно — «Шарлотт Хорнетс» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон. «Орландо Мэджик», после победы в матче плей-ин, продолжит свои выступения уже в матчах плей-офф, завоевав последнюю путёвку от Восточной конференции. Соперником команды в матчах на вылет станет «Детройт Пистонс», занявший в регулярном чемпионате первое место на Востоке.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Решающие матчи плей-ин НБА — 2026: кто заберёт последние путёвки в плей-офф. LIVE!
Live
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android