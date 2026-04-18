«Орландо» обыграл «Шарлотт» с разницей в 31 очко в матче плей-ин и вышел в плей-офф

В ночь с 17 на 18 апреля мск на паркете арены «Киа Центр» в Орландо (США) завершился матч плей-ин НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Шарлотт Хорнетс». Победу в этом матче одержали хозяева паркета со счётом 121:90.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал форвард Паоло Банкеро — в его активе 25 очков, пять подборов и шесть передач.

В ростере гостей наивысшую результативность продемонстрировал защитник Ламело Болл — на его счету 23 очка, два подбора и пять передач.

Стараний Болла и его товарищей по команде оказалось недостаточно — «Шарлотт Хорнетс» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон. «Орландо Мэджик», после победы в матче плей-ин, продолжит свои выступения уже в матчах плей-офф, завоевав последнюю путёвку от Восточной конференции. Соперником команды в матчах на вылет станет «Детройт Пистонс», занявший в регулярном чемпионате первое место на Востоке.