«Голден Стэйт» завершил выступление в сезоне-2025/2026 после проигрыша «Финиксу» в плей-ин

В ночь с 17 на 18 апреля мск завершился матч плей-ин НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 111:96.

Лучшую результативность в «Финиксе» показал защитник Джейлен Грин — в его активе 36 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Брэндон Подзиемски, оформивший дабл-дабл — на его счету 23 очка и 10 подборов. Защитник Стефен Карри набрал 17 очков, сделал четыре подбора и отдал столько же передач.

Стараний Карри и его товарищей по команде оказалось недостаточно — «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон. «Санз» после победы в матче плей-ин продолжит свои выступления уже в матчах плей-офф, завоевав последнюю путёвку от Западной конференции. Соперником команды в матчах на вылет станет «Оклахома», занявшая в регулярном чемпионате первое место на Западе.