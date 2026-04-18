Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Финикс Санз — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 18 апреля 2026, счет 111:96, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Голден Стэйт» завершил выступление в сезоне-2025/2026 после проигрыша «Финиксу» в плей-ин
Комментарии

В ночь с 17 на 18 апреля мск завершился матч плей-ин НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла в Финиксе на стадионе «Футпринт Центр» и закончилась победой хозяев со счётом 111:96.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

Лучшую результативность в «Финиксе» показал защитник Джейлен Грин — в его активе 36 очков, шесть подборов и четыре передачи.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Брэндон Подзиемски, оформивший дабл-дабл — на его счету 23 очка и 10 подборов. Защитник Стефен Карри набрал 17 очков, сделал четыре подбора и отдал столько же передач.

Стараний Карри и его товарищей по команде оказалось недостаточно — «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон. «Санз» после победы в матче плей-ин продолжит свои выступления уже в матчах плей-офф, завоевав последнюю путёвку от Западной конференции. Соперником команды в матчах на вылет станет «Оклахома», занявшая в регулярном чемпионате первое место на Западе.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Решающие матчи плей-ин НБА — 2026: стали известны все участники плей-офф!
